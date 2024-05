Pachino, surfista in difficoltà al largo di Cavettone soccorso dalla Guardia Costiera

Nel pomeriggio di oggi la sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa ha ricevuto una segnalazione riguardante un bagnante con sup in difficolta nel tratto di mare antistante la spiaggia Cavettone del comune di Pachino, nel frattempo allontanatosi pericolosamente dalla terra ferma.

Il personale di turno in sala operativa, allertato dai parenti, ha immediatamente disposto l’invio in zona di due motovedette della Guardia Costiera e di una imbarcazione di un circolo presente in zona di supporto.

Giunti sul posto, gli uomini della motovedetta hanno individuato il bagnante in evidente stato di difficoltà a causa del forte vento e lo hanno recuperato a bordo insieme alla tavola da sup.

L'uomo non ha avuto necessità di assistenza medica e successivamente è stato condotto presso il porto Fossa di Marzamemi.