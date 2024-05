Da Marina di Riposto salpano studenti e insegnanti: il mare laboratorio di vita

Dal 6 all’ 8 maggio, salpa dal Marina di Riposto-Porto dell’Etna ed a bordo delle barche a vela sociali, in dotazione alla locale sezione di LNI, il progetto, “ SPERIMENTARE A LARGO: IL MARE LABORATORIO DI VITA”, nato dalla sinergia tra l’ I.I.S “Leonardo “ di Giarre e LNI sezione di Riposto.

Beneficiari di questo progetto, sono gli alunni delle classi prime, degli indirizzi: scientifico, scienze applicate e biomedico, che hanno partecipato ai sei incontri propedeutici, tenuti da esperti velisti ed istruttori LNI, supportati dai docenti dello stesso istituto giarrese, che hanno fornito agganci disciplinari allo studio delle varie materie e hanno sviluppato competenze, appassionando i ragazzi alla vela e diffondendo in essi, la cultura del mare, la pratica da diporto, di altre attività nautiche e di sicurezza in mare.

Per tre giorni, gli studenti liceali si imbarcheranno a bordo delle unità navali sociali di LNI sezione di Riposto, per dare vita, grazie agli istruttori LNI e ai docenti di riferimento, ad un vero e proprio “laboratorio scientifico interdisciplinare galleggiante”, a largo ed in alto mare.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, Tiziana D’Anna, che ai tanti servizi ed offerte formative proposti, ha aggiunto, altre novità, come questo progetto di vela con un laboratorio didattico interdisciplinare. A largo ed in alto mare- ha detto -i miei studenti potranno sperimentare nuove cose e vivere un’esperienza unica, acquisendo e approfondendo sul campo tutti gli aspetti della vita”.

“I liceali ha detto il presidente di LNI di Riposto, Giuseppe Ballistreri- hanno acquisito all’interno del nostro corso intensivo e soprattutto svilupperanno, a bordo delle nostre barche a vela, molte abilità: dialogo, coraggio, responsabilità, flessibilità, senso di avventura, oltre ad assumere comportamenti civici virtuosi, finalizzati alla tutela dell’ambiente marino e costiero”.