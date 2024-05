Quattro sbarchi di migranti a Lampedusa: 166 persone nell'Isola

Quattro sbarchi di migranti durante la notte a Lampedusa. In tutto sono approdati in 166 che si sommano ai 272, a bordo di otto imbarcazioni, della giornata di ieri. Al momento, dopo il trasferimento di 200 persone, sistemate all'hotspot di contrada Caos, nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa ci sono 240 migranti. Per la mattinata la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di altre 200 persone con il traghetto di linea "Sansovino" che arrivera' in serata sempre a Porto Empedocle. Gli ultimi mezzi soccorsi sono partiti tutti da Sfax, in Tunisia. Il primo, con a bordo 20 persone originarie di Bangladesh e Guinea Konakry, e' stato avvistato e soccorso dalla ong Maldusa che ha trasbordato i migranti sulla motovedetta della guardia costiera. I migranti, fra cui donne e minori, sedicenti originari di Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Senegal hanno raccontato ai soccorritori d'aver pagato 500 o 600 euro per essere imbarcati su barchini di metallo.