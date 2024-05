Rapinò Centro di riabilitazione a Catania: finisce ai domiciliari

Un 25enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di avere rapinato un Centro medico riabilitativo nel capoluogo etneo.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine finalizzata alla identificazione del soggetto che, il pomeriggio del 13 giugno 2023, travisato da cappuccio e da sciarpa ed armato di coltello, era entrato all’interno del Centro ed aveva minacciato una dipendente per farsi consegnare l’incasso pari a 80 euro.

Le indagini svolte nella immediatezza, sfruttando l’acquisizione e la successiva analisi di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona, consentivano di individuare il mezzo utilizzato (uno scooter) e di risalire all’identità dell’autore.

In considerazione della gravità del descritto quadro indiziario, il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero titolare del relativo fascicolo d’indagine, ha quindi disposto, nei confronti dell’indagato, l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.