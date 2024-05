Cantieri aperti a Palermo per rifare il manto stradale dissestato

"Nei giorni scorsi abbiamo avviato una serie di cantieri in diverse strade della città: in alcuni casi si tratta di 'interventi puntuali', cioè necessari al ripristino delle aree in cui sono presenti buche o avvallamenti, in altri casi sono interventi più complessi volti al totale rifacimento del manto stradale". Lo dice Totò Orlando, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Palermo. "Grazie agli uffici dell'assessorato comunale ai Lavori pubblici - aggiunge - è stato avviato un lavoro di monitoraggio che sta ancora andando avanti e che ci permetterà di avere un quadro completo delle strade nelle quali intervenire. Abbiamo iniziato dalla quarta circoscrizione con lavori che interessano diverse arterie, ad iniziare da viale Regione Siciliana, corso Re Ruggero e corso Calatafimi, quindi procederemo con lo stesso tipo di interventi nelle altre circoscrizioni della città. L'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Lagalla è portare avanti un vero e proprio 'piano anti-buche' accompagnato, dove necessario, da interventi di ripristino complessivo del manto stradale".

"Ci rendiamo conto - conclude l'assessore Totò Orlando - che i cantieri potranno creare momentanei restringimenti delle carreggiate e di conseguenza un parziale rallentamento del traffico, specialmente nelle ore di punta: chiediamo ai cittadini un po' di pazienza e di collaborazione, stiamo lavorando per rendere più efficienti e sicure le strade di Palermo".