Ideathon, i giovani modicani immaginano e scrivono il futuro della Città

“Una nuova era si è aperta a Modica con il lancio del primo Ideathon, organizzato dall'Amministrazione Comunale al Liceo Galilei Campailla". Lo afferma l'assessore alla Transizione digitale, Antonio Dragoi. "L'evento ha segnato un punto di svolta nell'approccio alla partecipazione giovanile e all'innovazione tecnologica. E’ importante coinvolgere le giovani menti nella co-creazione del futuro di Modica. Innovare significa guardare al di là delle soluzioni convenzionali, esplorare prospettive e trovare metodi innovativi per affrontare le sfide. Sono stati mesi di duro lavoro, insieme alle associazioni che ci hanno aiutato: Sprintaly, Modiverso e GBT trainig. L' Ideathon ha visto la partecipazione di studenti delle classi terze del Liceo scientifico, che hanno presentato e discusso le loro idee su come rendere Modica all'avanguardia. Dal potenziamento dei servizi pubblici alla promozione della sostenibilità ambientale, hanno dimostrato una straordinaria creatività e visione per il futuro della loro comunità. Abbiamo assistito a una giornata straordinaria, in cui i giovani hanno dimostrato di non temere di sognare e di sfidare lo status quo. Ogni idea, anche la più audace, ha il potenziale per trasformare Modica se solo diamo fiducia e le diamo vita. Dico anche che l'evento ha sottolineato l'impegno dell'Amministrazione Comunale nel promuovere l'innovazione e l'inclusione digitale nella nostra comunità, offrendo ai giovani l'opportunità di essere parte attiva della città del domani”.

Chiara Facello, assessore alle Politiche educative: “Dall’Ideathon emergono tre parole chiave: lavoro di squadra; creatività; co-progettazione. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di stimolare i nostri ragazzi a mettersi in gioco per il futuro del proprio territorio proponendo idee e soluzioni a problemi percepiti da loro come prioritari. Un modo per dar loro voce, rendendoli i veri protagonisti del futuro e dello sviluppo di Modica. E’ quindi emerso un forte potenziale a favore del territorio da parte delle nuove generazioni attraverso idee che sanno interpretare l’ambiente che li circonda grazie al loro punto di vista e alle loro competenze in coerenza con i propri indirizzi di studi. La scuola è centrale in questo senso non solo come agenzia educativa ma come presidio democratico”.

Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche giovanili: “Ideathon ha avuto il merito di dare vetrina alle menti ed alle idee fresche e giovani di Modica. Ottenendo come risposta la loro straordinaria e vivace capacità di immaginare percorsi possibili e… percorribili! Perché non è solo la fantasia delle idee ma anche la concretezza e la fattibilità documentata di esse, che da forza all’impegno profuso da ragazze e ragazzi che hanno potuto manifestare come vedono Modica domani. Dove vogliono vivere e come vogliono farlo. Questa è la forza e l’importanza di Ideathon. E le parole pronunciate dal sindaco, Maria Monisteri, durante la cerimonia di premiazione, hanno certificato l’efficace e produttivo impegno della classe dirigente della Modica di domani”