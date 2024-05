Pallamano, riscatto dello Scicli Social Club con Messina

SCICLI SOCIAL CLUB - BEACH TEAM MESSINA 31-29 (pt 14-13 ).

SCICLI SOCIAL CLUB: Antonio Occhipinti, Ficili 4, Jimmy Marino, Bartolo Marino 1, Ballaera 4, Carbone 10, Drago 1, Nakoue 5, Ciavorella 6, Iemmolo, Morelli, Nicoscia.

Allenatore: Giovanni Marino.

BEACH TEAM MESSINA: Pecorelli, Costarella 5, Brigandi 1, Busà 2, Olguin 13, Triglia 1 Zagarella 5, Caroe, Geraci, Bonina, Peres Lopez 1, Torre 1, Miceli, D’Arrigo, Cirillo.

Allenatore: Tommaso D’Arrigo.

ARBITRI: Micciulla e Manuele.

E’ ritornato alla vittoria lo Scicli Social Club che, dopo la battuta d’arresto in casa della capolista Alcamo. Si è prontamente riscattato battendo tra le mura amiche del geodetico di Jungi la compagine messinese grazie ad una prova convincente dal punto di vista corale e per quanto concerne l’orgoglio. E’ stata una bella partita che ha divertito il pubblico presente giocata dai gialloverdi sempre con la giusta intensità ed attenzione, mostrandosi compatti nella fase difensiva. Nella squadra ospite si è notata l’assenza del suo migliore realizzatore Alessandro D’Arrigo tenuto in panchina, per via di qualche problema fisico (impiegato per qualche minuto solo nel finale di gara).