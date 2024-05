Controlli interforze a Palermo, comminate sanzioni per 25 mila euro

Al fine di innalzare i livelli di sicurezza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica a Palermo, contemperando e garantendo le esigenze e le legittime aspettative tanto dei residenti quanto degli esercenti e dei loro avventori sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio interforze localizzati in quelle zone cittadine ove, nel corso dell'ultimo periodo, sono stati registrati episodi legati a reati predatori. In particolare, i servizi interforze hanno interessato l'asse di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l'arco di Porta Nuova fino a piazza Marina, nucleo centrale del percorso "Arabo-Normanno" nonchè itinerario turistico giornalmente percorso da numerosi avventori e caratterizzato dalla presenza di esercizi dalla diversificata offerta commerciale, nonché il tratto compreso da via Maqueda fino a piazza Giulio Cesare. L'asse viario è stato pattugliato e presidiato da equipaggi appiedati ed automontati della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno cercato di rendere tangibile il senso di sicurezza in un'area ove l'alto afflusso di persone ai siti turistici rischia di attirare anche malintenzionati inclini a reati predatori. Gli operatori sono stati impegnati in stringenti attività di controllo a persone e mezzi attraverso la predisposizione di posti di controllo, dislocati nelle vie: via Maqueda, Piazza Villena, Piazza Marina, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Regalmici.