Il Siracusa non molla, battuto 3 -4 il Casalnuovo: domenica l'Acireale per i play off

Spettacolo e tanti gol, così come era previsto alla vigilia .Il Siracusa chiude la regular season espugnando il campo del Real Casalnovo. Successo meritato, ma nello stesso tempo sofferto per la grande reazione dei padroni di casa che erano riusciti a rimontare l' 1 a 3. In pieno recupero gli azzurri hanno calato il poker alla squadra campana con una ripartenza e palla deposita alle spalle di Rossi da Alma.

E' stata una partita dai due volti. Nella prima frazione c'è stato il dominio assoluto degli azzurri che sono passati in vantaggio al 28' con Maggio. Sei minuti dopo è stato lo stesso bomber a firmare il raddoppio. Nel secondo tempo la formazione di casa è tornata in campo più determinata. Al 69' Reginaldo accorcia le distanze, riaprendo di fatto la gara. E' soltanto un'illusione, perchè un minuto dopo Arcidiacono firma l' 1 -3. Il Casalnovo non si arrende e riesce ad agguantare il 3 a 3. C'è un rigore che Reginaldo raddoppia e poi il gol di Sarno. Non è ancora finita, in pieno recupero il gol vittoria del Siracusa.

Gli azzurri chiudono la stagione con 81 punti, due capocannonieri del girone I, Alma e Maggio, 17 reti ciascuno e accesso ai play off. Domenica si torna al De Simone e gli azzurri affronteranno l'Acireale nella semifinale per i play off.

(nella foto Cilmi il tecnico del Siracusa Fernando Spinelli)