Vandali a Vittoria danneggiano camion degli scout: danni per 3000 euro

Danneggiato da ignoti il camion Iveco Fiat Daily degli scout della parrocchia Resurrezione di Vittoria. Senza rubare nulla, hanno tranciato alcune gomme, rotto i vetri laterali, aperto le portiere e sventrato i sedili. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri.

Gli scout hanno lanciato un appello per riparare il danno subito. Vari gruppi stanno collaborando per raccogliere circa 3.000 euro. «I ragazzi non hanno voluto fermarsi – ha spiegato il capo scout Massimo Cilia -, hanno programmato alcune attività per sostenere la spesa e tanti ci stanno aiutando con piccoli donazioni». Oggi, domenica 5 maggio, a Vittoria si terrà anche una fiera del dolce, con la quale i genitori daranno il loro contribuito.