Europee, Massimo Dell'Utri apre la campagna elettorale a Solarino: bagno di folla

Si è anche commosso Massimo Dell'Utri quando ha parlato del sindaco di Solarino, Peppe Germano. "E' stato lui a battersi per la mia candidatura alle Europee', ha detto Dell'Utri di Noi Moderati, ospite nella lista di Forza Italia, nella circoscrizione Isole. Dell'Utri ha aperto la campagna elettorale al Cenacolo domenicano di Solarino, incontrando i simpatizzanti siracusani del partito che fa capo a Maurizio Lupi ed al governatore della Liguria, Giovanni Toti. Una bella accoglienza per uno dei fedelissimi di Saverio Romano. Qualcuno dice che è l'outsider della lista. Ha le qualità e la moralità per essere eletto al di là dei pronostici che lo vedono come un riempilista. Dell'Utri ha detto anche che Germano continuerà a fare il sindaco di Solarino perchè ha capacità amministrative. L'arrivo dell'aspirante eurodeputato è stato salutato dagli sbandieratori.