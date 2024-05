Open Arms, Salvini: spero che i giudici di Palermo non mi ritengano un pericolo

"Se mi condannano perché ho bloccato gli sbarchi rischio fino a 15 anni di carcere. Spero che i giudici non mi ritengano un pericoloso sequestratore di persone". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo 'Parla come mangi' su Telelombardia, riferendosi al processo Open Arms per cui è imputato a Palermo. "Male che vada mi verrete a trovare a Opera o a Bollate", ha ironizzato ricordando che "il giudizio dovrebbe essere a ottobre". Per Salvini "c'è una sinistra che si candida con un partito che si chiama +Europa. Io chiedo all'Europa invece, siccome la pagano gli italiani, che faccia poche cose ma bene. Per esempio controllare i confini. Ieri sono sbarcati 430 migranti aLampedusa. Che l'Europa lasci l'Italia da sola a Lampedusa o a Ventimiglia senza dare una mano per il controllo degli sbarchi, non va bene".