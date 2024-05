Libera Siracusa: bene l'adesione del Comune ad 'Avviso pubblico'

Abbiamo appreso, con piacere, che il Consiglio Comunale di Siracusa ha stanziato in bilancio i fondi per l’adesione del Comune ad Avviso Pubblico. Auspichiamo, che questo sia solo il primo passo e che presto l’Amministrazione Comunale provveda concretamente a formalizzare l’adesione con apposita delibera ed iscrizione.

L’associazione “Avviso Pubblico. Enti locali e regioni contro mafie e corruzione” è una rete di enti locali e Regioni di schieramenti politici diversi che opera per prevenire e contrastare mafie e corruzione.

Dal 1996 si impegna a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati, con l’obiettivo di difendere la nostra democrazia, la nostra economia e di garantire i diritti e le libertà.

Attualmente conta più di 570 enti soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni.

Come Presidio “Mario Francese” di Libera a Siracusa riteniamo, che l’adesione del Comune capoluogo possa essere un ottimo segnale e stimolo, affinché anche gli altri Comuni della provincia ne seguano l'esempio, in modo da elevare gli standard di trasparenza e di legalità in tutto il territorio Siracusano.