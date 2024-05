Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale nella zona dell'Ucciardone a Palermo. A bordo dello scooter era rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura che gli aveva procurato gravi traumi. A distanza di pochi giorni Raffaele Pesco (nella foto) di 57 anni è morto in ospedale a Villa Sofia. Adesso una donna di 46 anni è indagata per omicidio stradale. L'auto è stata sequestrata.