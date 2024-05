L'omicidio - suicidio a Palermo, domani l'autopsia per la coppia

Saranno eseguite domani, a partire dalle 14, come apprende l'Adnkronos, le autopsie sui corpi di Pietro Delia, commercialista di 66 anni e della moglie Laura Lupo, 62 anni, agente della polizia municipale, trovati sabato senza vita nel loro appartamento in via Notarbartolo a Palermo. I funerali saranno celebrati solo dopo. L'ipotesi più accreditata fino a questo momento è che sia stata la moglie a puntare l'arma per prima contro il marito uccidendolo con almeno 5 o 6 colpi di pistola. Poi avrebbe puntato l'arma contro se stessa e si è sparata in testa. Sembra che alla base del gesto ci siano state le liti per gelosia della donna nei confronti del marito.