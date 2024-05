Siracusa, più posti auto in via Tisia con il parcheggio del 'Quintiliano'

Il parcheggio del liceo Quintiliano di Siracusa resterà aperto alla pubblica fruizione nelle ore in cui non si svolge attività scolastica, compresi i sabati e le domeniche.

È quanto prevede un accordo raggiunto dal Comune, dal Libero consorzio, dal liceo e dal Cenaco che raccoglie i commercianti della vie Tisia e Pitia. L’intesa è sancita in una convenzione firmata dalla dirigenza della scuola e i rappresentanti dei negozianti.

Il Cenaco si fa carico del servizio della sorveglianza nelle ore extra scolastiche di utilizzo del parcheggio e di assicurarne la corretta fruizione.