Tra le 50 spiagge più belle al mondo c'è quella dei Conigli a Lampedusa

Tre delle 50 spiagge più belle del mondo sono italiane: due in Sardegna, Cala Mariolu e Cala Goloritzè, e una in Sicilia, a Lampedusa, la spiaggia dei Conigli.

E in Europa solo la Grecia può contare due spiagge in classifica

Lo certifica il sito americano worlds50beaches.com che assegna il secondo posto a Cala Mariolu, il 19/o a Cala Goloritzè, sulla stessa costa di Baunei, in Ogliastra, mentre la spiaggia dei Conigli si colloca al 50/o posto.

"La nostra lista del 2024 è il culmine di innumerevoli giorni trascorsi dai nostri giudici, dai Beach Ambassador e dal team di World's 50 Beaches ad esplorare le spiagge di tutto il mondo - è scritto nella presentazione del risultato del sito americano -.

Ci auguriamo che questo elenco fornisca l'ispirazione necessaria per pianificare la tua prossima vacanza al mare".

Esulta il sindaco di Baunei, Stefano Monni, paese sulla costa ogliastrina che incanta per i paesaggi a picco sul mare, le spiagge di sabbia bianca e l'acqua cristallina quasi tutte raggiungibili solo dal mare e a numero chiuso. "Per Baunei si tratta di un importante riconoscimento che porta il paese e le nostre spiagge alla ribalta mondiale - commenta all'ANSA il primo cittadino -. Per noi cresce sempre di più il dovere di salvaguardare queste spiagge come facciamo da tempo, essendo stati i precursori dell'esigenza di preservare un ecosistema da sogno ma al contempo fragile".

Da qualche anno l'amministrazione comunale ha introdotto il numero chiuso sui due arenili: a Cala Goloritzè, cui si accede solo via terra, possono stare massimo 250 persone in contemporanea e solo tramite prenotazione; mentre a Cala Mariolu sono 700 le persone che possono stare sulla spiaggia, arrivando sia via mare che via terra. "Vorrei invitare i turisti a visitare non soltanto le spiagge ma anche l'entroterra - aggiunge il sindaco Monni - questo è un territorio che si può godere in tutta la sua bellezza se si parte dall'interno per arrivare alla costa quando si apre uno spettacolo mozzafiato.

Per questo è da prediligere il turismo escursionistico".