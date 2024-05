Israele bombarda due zone di Rafah dopo ordine evacuare

Secondo la difesa civile di Gaza, Israele ha bombardato i due quartieri di Rafah che ha ordinato ai palestinesi di evacuare.

L'emittente statale egiziana Al Qahera sta mostrando immagini in diretta di violenti raid israeliani sulla parte orientale di Rafah palestinese e di residenti che vengono evacuati dalle truppe israeliane.

Il Gabinetto di guerra israeliano ha approvato ieri sera all'unanimità l'operazione a Rafah, di cui l'esercito ha preparato i piani.

Lo hanno riferito i media secondo cui, una volta evacuata la popolazione in un'azione definita dall'Idf "limitata e temporanea", l'operazione militare dovrebbe cominciare entro pochi giorni.

"Se Hamas accetterà un accordo" i preparativi per l'attacco a Rafah "potrebbero essere fermati", ha detto però, citato da Ynet, un alto funzionario israeliano aggiungendo che tutto "è reversibile".

Da parte sua, Hamas ha detto che l'operazione di terra a Rafah non sarà un "picnic" per le forze israeliane. "La nostra coraggiosa resistenza, guidata dalle Brigate al Qassam, è pienamente preparata a difendere il nostro popolo".

Il gruppo palestinese ha inoltre "lanciato un appello alla comunità internazionale ad agire con urgenza per fermare l'incursione di Israele, che minaccia le vite di centinaia di migliaia di civili".