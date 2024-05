I sindacati sulla tragedia: "Lo schema si ripete"

"La tragedia di Casteldaccia risponde a uno schema che si è ripetuto troppo spesso in questi mesi. Sarà la magistratura a fare luce sulle cause, ma dovrà essere anche chiarito se le norme sulla sicurezza sono state rispettate e le conseguenti responsabilità delle ditte e del committente''. Così in una nota congiunta i segretari di Cgil, Cisl e Uil siciliane Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella Lionti. ''La Sicilia si trova ancora - aggiungono - a piangere morti sul lavoro. Non solo le note tragedie italiane come quella di Bologna o del cantiere Esselunga a Firenze. In Sicilia, un operaio è morto a Floridia la scorsa settimana e nel 2023 si sono contate 65 vittime di cui 16 a Palermo. Dati in crescita ma non quello del personale degli ispettorati del lavoro, segnati da carenze di organico profonde che denunciamo inutilmente da tempo''. Sono 1.043 i morti sul lavoro in Italia lo scorso anno. "Promuovere la sicurezza in ogni luogo di lavoro, sollecitare gli opportuni interventi - concludono Mannino, Cappuccio e Lionti - è un nostro dovere. Ai familiari delle vittime esprimiamo il nostro cordoglio''.