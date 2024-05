Sgomento e cordoglio del M5s all'Ars

"I deputati regionali del Movimento 5 Stelle esprimono sgomento e profondo cordoglio per la tragica scomparsa degli operai morti sul lavoro a Casteldaccia, in provincia di Palermo". Scrivono in una nota congiunta i deputati del M5S all'Ars."Si tratta - proseguono - di un bilancio insopportabile per un Paese che vede troppi padri e madri di famiglia morire sul lavoro. Il precariato, l'età pensionabile sempre più tarda, salari più bassi d'Europa, equipaggiamenti spesso insufficienti, se non scadenti, sono fattori che espongono i lavoratori a rischi insopportabili. Quanto accaduto a Casteldaccia è l'ennesima vergogna per l'Italia. Siamo vicini ai familiari delle vittime", concludono i deputati.