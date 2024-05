Sciopero Usigrai, ma Tg2 e Tg1 in onda con servizi e collegamenti

Oggi è il giorno dello sciopero dei giornalisti Rai: nonostante la mobilitazione indetta dall'Usigrai, il Tg2 delle 13 e il Tg1 delle 13.30 sono andati in onda, anche se in forma ridotta di una decina di minuti.

Alla conduzione per il Tg2 Stefania Zane e per il Tg1 Sonia Sarno. Servizi chiusi e firmati, collegamenti in diretta con le sedi estere, in particolare Gerusalemme, Parigi e Mosca, e con Palazzo Chigi e alcune notizie lette da studio con l'accompagnamento delle immagini: Spazio agli argomenti del giorno, in particolare agli aggiornamenti dagli scenari di guerra, al Consiglio dei ministri previsto per il pomeriggio, all'economia, alla politica, alla sport e alla cultura. In coda a entrambe le edizioni principali dell'ora di pranzo, le conduttrici hanno letto la nota dell'Usigrai, con i motivi della protesta, e il comunicato di replica dell'azienda.

L'edizione delle 14.30 del Tg3 e i notiziari regionali, normalmente trasmessi subito prima su Rai3, non sono andati in onda a seguito. Al loro posto repliche di Geo, lunghi break pubblicitari e episodi del telefilm Rex.