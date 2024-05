L'incendio dell'1 maggio a Floridia non blocca l'attività del Centro revisioni

L'incendio scoppiato l'1 maggio a Floridia in un Centro di revisione per i mezzi pesanti, non ha minimamente compromesso l'attività commerciale della struttura. A dichiararlo a cinque giorni dal fuoco è il titolare della struttura della zona artigianale, Maurizio Catinella. "L'incendio - spiega -non ha provocato danni alla struttura interna, pertanto la nostra attività non si è mai fermata. Continuiamo a lavorare regolarmente". L'incendio scoppiato l'1 maggio aveva distrutto tre veicoli che si trovavano nel recinto esterno del Centro di revisione dei mezzi pesanti.