Gattopardo d'oro: il premio nazionale di Palma di Montechiaro tra arte, cultura e storia

Serata di grandi personaggi e di emozioni a Palma di Montechiaro. Sono stati assegnati i premi "Gattopardo d'oro" a: Michele Placido, Katia Ricciarelli, Luca Barbareschi, Simona Molinari, Stefania Auci, Alessandra Ferraro, Eriko Sumiyoshi e Vittorio Terranova.

«Il passato non torna ma può rivivere». Parola di Letizia Pace, presidente dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa che è riuscita far brillare, sotto i riflettori culturali di una manifestazione di respiro internazionale, uno dei più grandi capolavori di tutti i tempi. «Il nostro obiettivo? Far conoscere e riconoscere al di fuori dell’Isola i fasti gattopardiani di cui Palma è intrisa – ha continuato Pace – perché per riprendere William Butler “Sebbene molte siano le foglie, la radice è una” e la nostra radice, è nella forza di un Gattopardo».