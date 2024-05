Modica, "Amici del Campailla": premiazione del Concorso letterario dedicato a Girolamo Piparo

L'associazione "Amici del Campailla" di Modica organizza la prime edizione del Concorso di poesia, narrativa e cortometraggio “Girolamo Piparo”, riservato agli studenti delle scuole medie della provincia di Ragusa. Il10 Maggio prossimo si terrà la cerimonia di premiazione del concorso letterario intitolato alla memoria del Dirigente Scolastico Girolamo Piparo. Si svolgerà alle ore 18 nell’aula magna dello storico Liceo Classico “Tommaso Campailla”, inm corso Umberto, a Modica, alla presenza della Commissione esaminatrice e della famiglia Piparo.

Le scuole che accedono alla premiazione sono le seguenti:

- I.C. “G. Albo - Giovanni XXIII” di Modica

- I. C. “L. Pirandello” di Comiso

- I. C. “R. Poidomani” di Modica

- I. C. “M. Schininà” di Ragusa