Scicli, furto all'Antica Farmacia: rubati cosmetici e prodotti per l'igiene

Ladri in azione a Scicli ai danni dell’Antica Farmacia tra via Nazionale e via Duca D’Aosta, in pieno centro storico, frantumando la porta a vetro d’ingresso con una grossa pietra e portandosi via parecchia merce. I ladri hanno fatto razzia di cosmetici e prodotti per l’igiene e la cura del corpo, tutti prodotti facilmente piazzabili nel mercato nero.

I malviventi hanno agito in maniera fulminea, nessun residente pare abbia udito rumori sospetti nella notte o si sia accorto di nulla. La scoperta del furto è stata fatta dal titolare, che ha presentato denuncia a carico di ignoti. Al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza.