Incidenti Lavoro: Ridulfo "reazione importante, lavoratori fragili"

"Lo sciopero è la reazione immediata, è l'unico strumento che i lavoratori hanno per farsi sentire. La sollecitazione è venuta dal basso, dai luoghi di lavoro che stanno attuando degli scioperi spontanei. E' una reazione importante del mondo del lavoro, però questa reazione naturalmente non basta, non è sufficiente. Noi sono mesi, sono anni che denunciamo questa condizione di insicurezza nei luoghi di lavoro. I lavoratori quando sono precari sono fragili, sono ricattabili e in un mercato del lavoro come quello palermitano un lavoratore che è precario e ricattabile è un lavoratore che naturalmente si presta al rischio e il rischio diventa un morto sul lavoro, un omicidio sul lavoro".

Così Mario Ridulfo, segretario generale della Cgil Palermo, presente al sit in davanti la Prefettura dopo la strage di ieri a Casteldaccia, dove hanno perso la vita sul posto di lavoro cinque uomini. "Noi scopriremo dopo naturalmente le dinamiche di questa tragedia, ma le cause le conosciamo. Bisogna intervenire sulle norme che hanno determinato la precarietà e l'insicurezza nei luoghi di lavoro, serve una presenza significativa e importante degli ispettorati del lavoro in Sicilia. Non ci fermeremo come non ci siamo fermati in questi mesi però richiamiamo tutti alla responsabilità e la responsabilità sta in capo alla politica e ai governi a cominciare da chi il governo lo rappresenta. Di fatto queste morti pesano sulla coscienza di chi ha la responsabilità di governo in questo paese, di questa città".