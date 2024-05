Modica, si presenta il libro del vescovo monsignor Salvatore Rumeo

Nell’ambito dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, sarà presentato a Modica martedì 14 maggio, il libro del Vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo, dal titolo "La mistica della strada e il Vangelo della gioia e della misericordia. La chiesa secondo Papa Francesco”.

A presentare il volume sarà Domenico Pisana, Teologo moralista e Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica.

L'evento si terrà alle ore 20.00 nel Salone della Casa del Pellegrino della Madonna delle Grazie.

“…La strada – afferma Mons. Rumeo nel suo libro - è la vita, e la vita si incarna sulle strade degli uomini di ogni tempo senza distinzione alcuna. La chiesa, nella sua esperienza secolare, non ha mai smesso di vivere e praticare il pellegrinaggio…Il pellegrinaggio è un cammino divino, è metafora della vita quotidiana” (…) La misericordia è una risorsa indispensabile per questo nostro mondo. E’ il tesoro che il mondo non possiede, sono quelle scintille che pure abitano nel cuore degli uomini, ma che è difficile fare divampare. Ecco perché – prosegue Rumeo - il cristianesimo è indispensabile al mondo. Purché, ovviamente, i cristiani alimentino quella luce che hanno ricevuto in dono, ossia l’amore e la misericordia. L’amore per gli altri, la misericordia per i deboli, sono la prova che l’amore del Padre sono in noi”.