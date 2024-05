Fiorello a Viva Rai2: "Non si può morire quando si lavora"

"Noi ci occupiamo del buonumore, ma poi i giornali ce lo fanno passare… neanche una settimana fa si parlava di sicurezza sul lavoro, il Primo Maggio, ma solo ieri c'è stata un'altra tragedia: hanno perso la vita cinque persone nella mia terra, la Sicilia. Vogliamo portare l'attenzione su questo tema.

Possiamo solo esprimere un sentimento di affetto alle famiglie delle persone che non ci sono più. Non può accadere, non si può morire quando si lavora", commenta commosso Fiorello nella puntata odierna di VivaRai2!, riferendosi ai cinque operai morti ieri a Casteldaccia, in provincia di Palermo.