Elly Schlein (Pd): "Non si può restare inermi"

"Quello che è accaduto a Casteldaccia è una tragedia. L'ennesima. Il primo pensiero è di vicinanza ai familiari dei cinque operai morti e del loro collega che versa in gravi condizioni. Una strage continua a cui non possiamo più assistere inermi. Non c'è niente di accettabile in quel che avviene: a Suviana, a Brandizzo, a Firenze e in tutta Italia ogni giorno. Siamo una Repubblica fondata sul lavoro e la battaglia per la sicurezza deve diventare la priorità fondamentale per tutte le forze politiche, senza distinzione". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein in un'intervista al quotidiano La Repubblica.

"Sulla sicurezza sul lavoro occorre fare un investimento più profondo sia in termini di formazione, per rendere i luoghi di lavoro più sicuri, sia di responsabilizzazione delle aziende - prosegue -. Servono più risorse, chiaro, c'è la necessità di assumere personale per effettuare controlli più efficaci. In provincia di Palermo pare che ci siano quattro ispettori del lavoro per un milione e duecentomila abitanti. In tutta la Sicilia 79 su un fabbisogno di 280. Ma il problema riguarda tutta Italia.

Quando subentrano i subappalti a cascata, allora il sub-lavoro diventa meno sicuro. Nel decreto Pnrr abbiamo ottenuto che anche nel privato valga il trattamento economico e normativo dei contratti più rappresentativi".