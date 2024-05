Palermo, Sinopoli lascia Fdi e passa a Forza Italia con Tamajo

Il consigliere della quarta circoscrizione di Palermo, Vittorio Sinopoli, ha annunciato oggi la sua decisione di aderire al gruppo di Forza Italia, lasciando il partito Fratelli di Italia.

"Sinopoli - si legge nella nota - dopo aver valutato attentamente le dinamiche politiche attuali e le prospettive future, ha ritenuto che Forza Italia offra il contesto più idoneo, per realizzare al meglio il suo impegno politico a favore dei cittadini della quarta circoscrizione e dell'intera città".

"Ringrazio l'assessore regionale Edy Tamajo - dice Sinopoli - che è un punto di riferimento per quanti vogliono impegnarsi nel miglioramento del proprio territorio. Forza Italia è la casa dei moderati, dei cattolici e dei liberali e offre spazi preziosi per chi crede nella buona politica". "Siamo lieti di accoglierlo nel nostro gruppo e siamo certi che la sua esperienza e il suo impegno contribuiranno in modo significativo al lavoro che stiamo svolgendo per il bene di Palermo e dei suoi cittadini. Vittorio, sono certo che continuerà a dedicarsi con impegno e determinazione al servizio della gente, ora all'interno di Forza Italia, portando avanti le tematiche e le iniziative che da sempre caratterizzano il suo impegno politico". afferma l'assessore Tamajo.