Le rubano radio d'epoca la trova in una bancarella a Siracusa, preso il ladro

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno denunciato due uomini, rispettivamente di 45 anni e di 50 anni, sottoposti a limitazioni della libertà personale, non trovati in casa nel corso dei rituali controlli.

Inoltre, gli uomini diretti dalla dott.ssa Guarino hanno denunciato un uomo di 41 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto e un altro uomo di 59 anni, per il reato di ricettazione.

In specie, domenica scorsa, una donna si trovava presso il mercatino rionale di Piazza Santa Lucia quando, nella bancarella gestita dal cinquantanovenne, riconosceva una radio antica che le era stata rubata qualche giorno prima dalla sua abitazione sita nel comune di Canicattini Bagni.

I poliziotti, chiamati ad intervenire, espletate attente indagini di polizia giudiziaria, corroborate anche dalla visione di alcune immagini tratte da telecamere di videosorveglianza, riuscivano a identificare anche il ladro, un uomo di 45 anni che, rubata la radio d’antiquariato la cedeva al cinquantenne affinché fosse posta in vendita.

