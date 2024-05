Orlando con Salis a Cinisi per ricordare Peppino Impastato

"Alla testa del corteo è, come ogni anno, la libertà ed il coraggio di un giovane che alla fine degli anni '70 ha sfidato il contesto anche familiare mafioso, denunciando e deridendo il boss dei boss Gaetano Badalamenti. La sua uccisione non è soltanto conferma della brutalità della mafia, ma anche della sua dimensione sistemica con complicità dentro le istituzioni statali che hanno ostacolato e depistato per decenni le indagini. La vita e il sacrificio di Peppino resteranno a perenne memoria di una mafia che ha assunto il volto di uomini dello Stato".

A dichiararlo è Leoluca Orlando presente il 9 maggio a Cinisi, alle iniziative per il 46° anniversario dell'omicidio mafioso di Peppino Impastato; con Roberto Salis, padre di Ilaria, sottoposta a disumane condizioni di detenzione dello Stato ungherese.