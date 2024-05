Scicli, cade da una impalcatura in un cantiere di Donnalucata: è grave

Incidente sul lavoro a Donnalucata, nello Sciclitano: un 49enne, titolare di una ditta edile, è caduto da una impalcatura. L'incidente si è verificato in via Sanremo in un cantiere edile per la ristrutturazione di un immobile. Nella caduta una trave in ferro si è conficcata nell'addome dell'uomo.

Sul posto l'ambulanza del 118 che ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza che è stata fatta atterrare al mercato ortofrutticolo di contrada Spinello. Il ferito, P.S., è stato trasferito al Trauma Center dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Indagano i carabinieri di Donnalucata e i funzionari dello Spresal dell'Asp di Ragusa.