La sede della Quadrifoglio Group, in via Milano a Partinico (Palermo), è stata posto sotto sequestro. L'ingresso è presidiato da una pattuglia della polizia.

Ieri la polizia era andata nella sede della ditta, in cui lavoravano quattro dei 5 operai morti nella tragedia di Casteldaccia, prendendo documenti, contratti di appalto e le schede degli operai che lavoravano per conto dell'impresa a Casteldaccia.