Zaki alla kore di Enna, Tiziano Spada (Pd): mai paura a difendere i diritti

Il deputato regionale del Pd, Tiziano Spada, stamattina, nell'auditorium Scelfo della Kore di Enna, ha partecipato all'incontro tra Patrick Zaki e gli studenti dell'ateneo. "Sogni ed illusioni di libertà", lo stesso titolo del libro di Zaki, l'evento durante cui l'attivista egiziano dei diritti umani ha ricordato la propria vicenda personale e pubblica. "Un momento di riflessione - per usare le parole del parlamentare regionale del Pd - sui diritti troppo spesso negati così come sulla libertà di espressione, temi quanto mai attuali anche nel nostro Paese". Tiziano Spada aggiunge: "Durante il convegno è stata conferita la cittadinanza onoraria di Militello in Val di Catania da parte del collega, nonché sindaco, Giovanni Burtone, che ha voluto ricordare come la storia di Patrick rievochi quella di tanti giovani che hanno perso la vita per garantire i diritti sanciti dalla nostra Costituzione".