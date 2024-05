Palermo, domani allerta meteo giallo della Protezione civile in Sicilia

Dalla giornata di domani, il maltempo interesserà progressivamente il Sud Italia portando precipitazioni, soprattutto temporalesche, sulle regioni meridionali e in particolare sulla Sicilia dove il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso un allerta giallo. Queste le previsioni sull'isola per domani. Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centro occidentale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Venti: localmente forti settentrionali sulla Sicilia occidentale. Mari: tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia. Temperature: massime in marcata diminuzione.