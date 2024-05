Altro suicidio nel carcere di Siracusa, Nicita (Pd) chiede un'ispezione

"Un altro terribile caso d isuicidio nella casa circondariale di Siracusa. Anche questa volta a nulla sono serviti allarmi e soccorsi. Anche questa volta siamo intervenuti troppo tardi. Una disattenzione che continua a costare tante, troppe vite umane". Lo ha dichiarato Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nella circoscrizione Isole. "Gli atti di autolesionismo sono in crescita tra i detenuti. Una battaglia che le autorità carcerarie non possono vincere da sole. Politica e istituzioni devono intervenire, adesso, per prevedere percorsi di supporto psicologico all'interno delle strutture detentive e per sensibilizzare l'opinione pubblica su come sostenere i detenuti in difficoltà", ha spiegato Nicita. "Nel caso della struttura carceraria della provincia diSiracusa, così come in tanti altri carceri italiani, all'urgenza di assistenza e solidarietà si aggiungono evidenti criticità strutturali e carenza di risorse, che costringono personale sanitario e di polizia penitenziaria a turni massacranti", ha proseguito il candidato Pd. "Interrogazioni, ispezioni, richieste di confronto: nonostante le sollecitazioni del Partito Democratico, nulla è cambiato nell'ultimo anno. Ma noi non ci arrendiamo. Continueremo a sottoporre all'attenzione del Ministro Nordio il dramma delle carceri con una nuova ispezione a Siracusa e un'ennesima interrogazione in Parlamento, nella speranza di ottenere finalmente risposte e azioni concrete", ha concluso.