E' caccia al biglietto per Siracusa - Acireale, ecco come funzionano i play off

Da domani vendita libera dei biglietti per l'incontro dei play off di domenica al 'De Simone' di Siracusa, tra gli azzurri e l'Acireale. Il fischio d'inizio è alle 16. Lunedì e nella giornata odierna hanno avuto il diritto di prelazione gli ospiti, mentre d oggi comincerà la caccia ai biglietti per occupare tutti i settori dello stadio. Per la gara di domenica, che può valre un'intera stagione, gli azzurri sotto le direttive di Spinelli si allenano a porte chiuse. Ma questo non rappresenta una novità. Per il match clou è previsto il sold out.

Intanto spieghiamo come funziona la formula dei play off.

Nel girone I, si affronteranno Siracusa-Acireale e Vibonese-La Fenice Amaranto. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato. Il secondo turno è in programma il 19 Maggio alle ore 16. La squadra che vince il mini torneo può presentare domanda di ripescaggio in. serie C.

(Gli ultras della curva Anna nella foto Cilmi)