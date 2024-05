Rogo sul monte Ici a Castellammare del Golfo: intervento di un Canadair

Il rogo è partito da contrada Gagliardetta-Piano Principe, in territorio di Castellammare del Golfo, interessando due fronti: uno verso zona Firriato-Castellammare e l'altro nella parte sud (Vaccheria) della montagna che sovrasta Castellammare. In una prima fase era intervenuto un elicottero ma il vento ha alimentato le fiamme che si sono propagate nella parte impervia della montagna dove solo i canadair hanno potuto operare. L'incendio ha mandato in fumo la macchia mediterranea incontrata dal fuoco e qualche albero di pino e leccio.