Siccità in Sicilia, Dipasquale (PD): scarso il risultato di 20 milioni conquistati da Schifani

“Il fatto che il presidente della Regione ritorni in Sicilia rivendicando il risultato di 20 milioni di stanziamenti per la crisi idrica ha dei tratti di ridicolo se si pensa che la maggioranza di destra appena lo scorso anno ha perso oltre perso 400 milioni di euro del Pnrr che servivano per evitare la crisi idriche". A dichiararlo è stato, durante il dibattito d’aula all’Ars, il deputato Pd Nello Dipasquale. "Ancora più ridicola appare la reazione dei parlamentari di maggioranza che si battono il petto per la siccità e per l’agricoltura in difficoltà mentre hanno ignorato la crisi sia quando non sollevarono il problema dei fondi andati persi sia nelle manovre di bilancio realizzate negli ultimi mesi dall’Assemblea regionale siciliana. "Cosa rappresentano 20 milioni di euro per un tema così importante. Non siete riusciti a portare le risorse per compensare i danni dell’ultimo ciclone avvenuto a febbraio in cui si sono registrati 100 milioni di euro di danni e fate temere che non sarete capaci di fare fronte anche a questa emergenza. Il vostro d’altronde è un governo contro il Sud e i cittadini stanno iniziando a constatarlo”.