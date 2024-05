Operazione di carabinieri e polizia a Siracusa contro il lavoro nero

Dalle prime ore del mattino, nel territorio della provincia di Siracusa, è in corso un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia di Stato per il contrasto del lavoro nero. Nell’attività è impiegato personale specializzato dell’Arma appartenente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa che sottoporrà ad “interviste” i lavoratori stagionali per verificare il possesso di documenti regolari e la situazione contrattuale.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della mattinata odierna.