All'Istituto Leonardo di Giarre un premio alle mamme 'coraggio'

In occasione della festa della mamma, l’associazione “Rinascendo” e l’ I.i.s “LEONARDO” di Giarre, con il gratuito patrocinio dell’ Assessorato alle Politiche sociali del Comune giarrese, organizzano l’ evento culturale “Il coraggio delle mamme: la forza, la speranza, poi la vita”, giovedì 09 , maggio, alle 10.15, presso l’aula magna del liceo giarrese.

L’ evento, dedicato alle mamme di ogni tempo, vedrà assegnare dei riconoscimenti a madri coraggio, che si sono particolarmente distinte in ambito sociale, umano, professionale ed artistico, alla presenza della dirigente scolastica Tiziana D’ Anna, della presidente di “Rinascendo”, Angela Leonardi e dell’assessore Giusi Savoca.

Tra le madri coraggio, presenti alla cerimonia di premiazione, il viceprefetto di Catania, dottoressa Sarita Giuffre’; la signora Maria Celeste Vasta, mamma di Mariarita Russo, vittima di femminicidio e tante altre mamme coraggiose. Sarà ricordato il giornalista Giorgio Fratantonio, ideatore e patron del concorso poetico nazionale in tv “Evviva la mamma”.

Relazioneranno: Angela Leonardi, Simona Scardaci e Serafina Strano, mentre allieteranno la giornata le voci canore di Giada Castorina, Rossella Luna e Samantha Polizzi.