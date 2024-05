Lo cercano a Pachino ma lo catturano a Mantova: deve scontare 5 anni per droga

A Mantova, i Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un pregiudicato di 63 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia.

L’uomo, condannato a 5 anni, 3 mesi, 8 giorni di reclusione e 3.400 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e di tentato omicidio, era irreperibile dallo scorso anno.

I militari, dopo la ricezione del provvedimento dell’Autorità giudiziaria, hanno immediatamente avviato le indagini, coordinate dalla predetta Procura Generale, per la ricerca del 63enne.

La scrupolosa e ininterrotta attività di ricerca effettuata attraverso le poche tracce lasciate dall’uomo ha condotto gli investigatori a Mantova, dove i Carabinieri di Pachino lo hanno rintracciato.

La localizzazione delle utenze acquisite nel corso delle indagini e i successivi pedinamenti e appostamenti nella città lombarda, con il supporto dei militari del luogo, hanno permesso di rintracciare il 63enne all’interno di un’abitazione che al momento dell’ingresso dei Carabinieri non ha opposto resistenza.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato alla Casa Circondariale di Mantova, come disposto dall’Autorità giudiziaria veneta.