Siracusa, viabilità stravolta con l'inizio degli spettacoli al Teatro Greco

Con l’inizio delle Rappresentazioni classiche della Fondazione Inda, come ogni anno cambierà la circolazione attorno al Teatro Greco di Siracusa nelle ore in cui andranno in scena gli spettacoli.

Con una specifica ordinanza, il settore Mobilità e trasporti ha stabilito che da venerdì prossimo (10 maggio) al 29 giugno, con esclusione dei giorni 09, 10, 11 e 12 giugno, dalle ore 17 alle ore 23, in viale Giuseppe Agnello sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria su entrambi i lati, fatta eccezione per i veicoli delle autorità e del personale della Fondazione Inda munito di pass e solo sul lato destro del senso di marcia in direzione di largo Mauceri.

Inoltre, dalle ore 18,30 alle 23 su viale Agnello scatterà il divieto di transito. Una deroga è concessa ai veicoli che, entrando da viale Paolo Orsi, sono diretti al vicino parcheggio privato, ai mezzi dei residenti, di chi deve recarsi al circolo di tennis Match Ball, agli addetti ai lavori e ai veicoli delle autorità e delle forze dell’ordine che, comunque, durante gli spettacoli avranno l’obbligo di entrare e uscire da viale Paolo Orsi.

A conclusione delle rappresentazioni, in viale Agnello potranno entrare i taxi per il tempo strettamente necessario al prelevamento degli utenti che ne facciano richiesta.