Ricettazione di carte di credito, ai domiciliari a Marsala

I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione della misura cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, nei confronti di un 29enne, indagato per i reati di ricettazione ed indebito utilizzo di carte di pagamento. L'attività d'indagine, condotta anche grazie all'acquisizione delle immagini della videosorveglianza urbana, avrebbero consentito di documentare come l'uomo, nell'arco temporale intercorrente tra maggio 2023 e gennaio 2024, sarebbe stato sorpreso alla guida di ben 7 veicoli, risultati oggetto di furto e successivamente abbandonati. Nella circostanza sarebbero inoltre stati documentati prelievi bancomat e pagamenti pos effettuati dall'uomo con le carte che erano presenti all'interno delle autovetture in sosta e provento del furto. Espletate le formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, con braccialetto elettronico.