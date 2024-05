I 5 operai morti a Casteldaccia, domani le autopsie al Policlinico

Saranno eseguite domani, al Policlinico di Palermo, le autopsie sui corpi dei 5 operai morti lunedì durante la manutenzione della rete fognaria di Casteldaccia (Palermo). La Procura di Termini Imerese, guidata da Ambrogio Cartosio, ha aperto una inchiesta per omicidio plurimo colposo e sta facendo accertamenti sulla tragedia. Già entro domani, in concomitanza con gli esami autoptici, che sono accertamenti irripetibili, potrebbero essere inviati i primi avvisi di garanzia per permettere alle parti di partecipare all'esame.

Intanto è ancora in gravissime condizioni Domenico Viola, 62 anni, l'operaio coinvolto nella tragedia sul lavoro di Casteldaccia in cui sono morti 5 operai, quattro dipendenti della società Quadrifoglio di Partinico e un giovane operaio interinale. Sono tutti morti soffocati per le esalazioni dell'idrogeno solforato, durante alcuni lavori di manutenzione della rete fognaria a Casteldaccia. L'uomo, che è intubato, è ricoverato in Rianimazione al Policlinico.