Damante (M5s): "Con il Ponte sulle Stretto a rischio pure il servizio traghetti"

"Il progetto del Ponte sullo Stretto riserva ogni giorno sgradevoli sorprese. L'ultima in ordine di tempo riguarda il destino dell'attraversamento tra Villa San Giovanni e Messina operato per continuità territoriale dal servizio, pubblico e privato, dei traghetti". E' quanto afferma in una nota la senatrice del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio Ketty Damante."Da alcuni studi condotti dall'Arpa - aggiunge - emerge che il costo dei biglietti per l'attraversamento del Ponte, stimato in 32-36 euro, avrebbe ricadute nefaste sui traghetti che non potranno coprire i costi del servizio, con danni occupazionali devastanti per il lavoro dell'isola. Ad oggi - prosegue -, il servizio di traghettamento da e per la Sicilia garantisce la continuità territoriale per i tanti cittadini che si spostano per motivi di lavoro, salute o studio. I prezzi che vorrebbe applicare la società Ponte sullo Stretto sarebbe uguale a quella attualmente applicata, rendendo non più concorrenziale il servizio oggi attivo"."Questa è l'ennesima tegola sui cittadini siciliani che, unita alle numerose incongruenze del progetto come i paventati danni ambientali, gli espropri, i costi enormi dell'opera, getta più di un'ombra sulla effettiva realizzazione del Ponte. Prima di mettere a rischio migliaia di posti di lavoro il Mit e il Ministero del Lavoro valutino ogni aspetto, o avremo un'emergenza occupazione", conclude.