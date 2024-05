Modica, furti nella notte in centro: visitati l'Ufficio turistico e una scuola

Due furti in pieno centro, la notte scorsa, a Modica. Ad essere presi di mira, l'ufficio turistico in corso Umberto e l'Istituto comprensivo Santa Marta-Ciaceri di via Vittorio Veneto (nella foto). Dalla segreteria della scuola sono stati rubati due computer. Delle indagini si stanno occupando gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica. I due furti confermano, qualora ce ne fosse bisogno, la necessità di incrementare i controlli da parte delle forze dell'ordine e di potenziare gli impianti di videosorveglianza in città.