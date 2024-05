Castellammare del Golfo, spento dopo 9 ore di lavoro l'incendio sul monte Inici

Spento questa mattina, intorno alle 10, con l’intervento di due elicotteri e poi di due canadair, l’incendio su monte Inici, a Castellammare del Golfo. Il rogo ha mandato in fumo circa 130 ettari di macchia mediterranea e si era sviluppato la mattina del 7 maggio da contrada Gagliardetta-Piano Principe interessando due fronti: uno verso la zona Firriato e l'altro alla Vaccheria, nella parte sud della montagna che sovrasta Castellammare del Golfo. Dopo circa 9 ore di fuoco, l’incendio era stato domato intorno alle 20,15, con l'intervento di due canadair. Intorno alla mezzanotte, a causa del vento, la ripresa del rogo nella parte impervia della montagna dove solo i canadair possono provare a spegnere le fiamme. All’alba i primi interventi di due elicotteri quindi di due canadair che hanno definitivamente spento l’incendio: in fumo circa 130 ettari tra macchia mediterranea e alberi di pino e leccio

Il sindaco di Castellammare, Giuseppe Fausto, ha ringraziato «quanti si sono spesi per tutta la giornata di ieri e stanotte su monte Inici salvaguardando l’incolumità pubblica. Grazie alle guardie forestali, alle squadre dei vigili del fuoco di Alcamo, Salemi e Trapani ed all'associazione di protezione civile Fire Rescue. Grazie anche a Vincenzo Fiordilino, perito tecnico capo del corpo forestale in pensione che si è speso ininterrottamente sui luoghi. Fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone ma, dopo quella gravissima del 9 marzo, si tratta dell’ennesima ferita al nostro patrimonio naturale».