Bolzano, rogo all'Alpitronic: è partito dal tetto

Il rogo è partito dal tetto di un capannone, attualmente vuoto, sul quale si stavano effettuando lavori di ristrutturazione.

I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano e i vigili del fuoco volontari di Bolzano-Città, Gries e Oltrisarco-Aslago sono in azione e hanno riportato l'incendio sotto controllo.

Sul posto sono presenti anche i mezzi di soccorso e il medico d'urgenza. I vigili del fuoco del Corpo permanente e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima stanno effettuando un prelievo di campioni a titolo precauzionale. L'Agenzia per l'ambiente analizzerà questi campioni.

Il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher sta valutando la situazione insieme all'assessore provinciale Luis Walcher, al vicesindaco di Bolzano Stephan Konder e all'assessora alla Protezione civile del Comune Johanna Ramoser.